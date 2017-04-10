Василий Ломаченко: Весовые категории придумали не случайно, и бой Брука с Головкиным это подтверждает
Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко (8−1, 6 КО) заявил, что не собирается преследовать идею возможного боя с 38-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО), а также объяснил, почему не сможет переходить из категории в категорию с такой же лёгкостью, как это делал «Пакмэн».
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что 8 апреля в США Ломаченко успешно защитил звание, победив Джейсона Сосу.
«Что касается возможного боя с Мэнни Пакьяо, то он близок к завершению карьеры. Ему осталось
«Люди сравнивают меня с Пакьяо, но это две большие разницы. Мэнни начал
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