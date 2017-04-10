Василий Ломаченко: Весовые категории придумали не случайно, и бой Брука с Головкиным это подтверждает

Напомним, что 8 апреля в США Ломаченко успешно защитил звание, победив Джейсона Сосу.

«Что касается возможного боя с Мэнни Пакьяо, то он близок к завершению карьеры. Ему осталось два-три года в боксе, и я не собираюсь бить парня в таком возрасте. С моей стороны было бы абсолютным вздором его преследовать. У него своя карьера, у меня — своя. В моём дивизионе ещё достаточно вариантов, мы также можем подняться в лёгкий вес и выяснить, кто лучший там», — цитирует Василия Sporting News.