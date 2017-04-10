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10 апреля 2017, 11:40 | Бокс | Р-Спорт

Тайсон Фьюри и Мануэль Чарр устроили перепалку на выставке в Кельне

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри и немец Мануэль Чарр едва не устроили драку на спортивной выставке в Кельне.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории британец <span class=error>Тайсон</span> <span class=error>Фьюри</span> и немец Мануэль <span class=error>Чарр</span> едва не устроили драку на спортивной выставке в Кельне. Увеличить
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Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 28-летнего Фьюри до завершения допингового расследования. В марте британец объявил, что вернется на ринг 13 мая. На выставке в Кельне Чарр подошел к Фьюри со своей командой и предложил британцу провести с ним бой.

«Я хочу драться с тобой, бриллиантовый мальчик, когда ты захочешь, но ты слишком мал для меня. Когда я вернусь, я буду драться с тобой в первую очередь, 100%» — цитирует Фьюри The Sun.

Затем Фьюри толкнул Чарра, но команды боксеров не дали вспыхнуть потасовке.

Чарр в настоящее время занимает шестое место в рейтинге WBA.
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