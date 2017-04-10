Тренер Головкина: Пакьяо с лёгкостью побил бы Турмана
Абель Санчес, тренер казахстанца Геннадия Головкина, сказал, что филиппинец Мэнни Пакяьо, обладающий титулом чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO, легко побил бы американца Кита Турмана, который владеет поясами WBA и WBC.
«Я бы хотел увидеть реванш между Китом Турманом и Дэнни Гарсией, но мне кажется, что Пакьяо с лёгкостью побил бы Турмана. Я думаю, это будет хороший бой, потому что это
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