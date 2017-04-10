Тренер Головкина: Пакьяо с лёгкостью побил бы Турмана

«Я бы хотел увидеть реванш между Китом Турманом и Дэнни Гарсией, но мне кажется, что Пакьяо с лёгкостью побил бы Турмана. Я думаю, это будет хороший бой, потому что это топ-боксёры второго полусреднего веса. Кроме того, Мэнни нужны такие бои, если он хочет оставаться в игре», — приводит слова Санчеса On the Ropes.