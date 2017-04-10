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https://sport.mail.ru/news/boxing/29373643/
10 апреля 2017, 17:36 | Бокс | Чемпионат.com

Тренер Головкина: Пакьяо с лёгкостью побил бы Турмана

Абель Санчес, тренер казахстанца Геннадия Головкина, сказал, что филиппинец Мэнни Пакяьо, обладающий титулом чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO, легко побил бы американца Кита Турмана, который владеет поясами WBA и WBC.

«Я бы хотел увидеть реванш между Китом Турманом и Дэнни Гарсией, но мне кажется, что Пакьяо с лёгкостью побил бы Турмана. Я думаю, это будет хороший бой, потому что это топ-боксёры второго полусреднего веса. Кроме того, Мэнни нужны такие бои, если он хочет оставаться в игре», — приводит слова Санчеса On the Ropes.
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