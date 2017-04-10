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https://sport.mail.ru/news/boxing/29371711/
10 апреля 2017, 9:21 | Бокс | Sports.kz

Бейбут Шуменов: Дортикос исчез, как только я подписал контракт на бой с ним

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA (Regular) казахстанец Бейбут Шуменов рад, что его поединок с обладателем «временного» титула этой же версии Юниером Дортикосом наконец утвержден, сообщает Sports.kz.

«Я усиленно работал в зале со времен моего последнего боя. Все это время я был готов к защите титула против любого, кто согласится со мной выйти. Денис Лебедев хотел драться с кем угодно, кроме меня. Дортикос же вообще изчез, как только я подписал контракт на бой с ним 11 февраля в Майами. Я рад, что после стольких изменений дат наш поединок все-таки состоится 29 апреля», — передает слова Шуменова Worldboxingnews.net.

Бой Шуменова и Дортикоса пройдет 29 апреля в Лас-Вегасе.

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