Бейбут Шуменов: Дортикос исчез, как только я подписал контракт на бой с ним
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA (Regular) казахстанец Бейбут Шуменов рад, что его поединок с обладателем «временного» титула этой же версии Юниером Дортикосом наконец утвержден, сообщает Sports.kz.
«Я усиленно работал в зале со времен моего последнего боя. Все это время я был готов к защите титула против любого, кто согласится со мной выйти. Денис Лебедев хотел драться с кем угодно, кроме меня. Дортикос же вообще изчез, как только я подписал контракт на бой с ним 11 февраля в Майами. Я рад, что после стольких изменений дат наш поединок
Бой Шуменова и Дортикоса пройдет 29 апреля в
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