Санчес рассказал о ближайших планах Головкина и о реванше с Джейкобсом
Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), рассказал о ближайших планах своего подопечного, а также прокомментировал возможность проведения реванша с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).
«Наше ближайшее будущее уже примерно намечено. Если реванш с Джейкобсом и произойдет, то, возможно, через
Останется ли он, чтобы провести 21-ю защиту и побить рекорд Хопкинса? Я не знаю, останется ли он в 160 фунтах или перейдет в 168 до конца года или в начале следующего. Другим бойцом, который говорит о поединке с ним, является Хильберто Рамирес, так что у нас есть там варианты (в 168 фунтах). Следующие три или четыре боя уже действительно запланированы, ну или предварительно. Реванш с Джейкобсом мог бы состояться через
Напомним, Головкин и Джейкобс встречались 18 марта в
Ранее Джейкобс заявил о намерении как можно скорее взять реванш. При этом Головкин еще после их первого боя говорил о готовности предоставить ему такую возможность.
Сообщалось, что свой следующий бой Головкин проведет в июне. Наиболее вероятным соперником называет британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО), владеющий поясом WBO в среднем весе.
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