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https://sport.mail.ru/news/boxing/29370828/
10 апреля 2017, 8:35 | Бокс | Vesti.kz

Санчес рассказал о ближайших планах Головкина и о реванше с Джейкобсом

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), рассказал о ближайших планах своего подопечного, а также прокомментировал возможность проведения реванша с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).

«Наше ближайшее будущее уже примерно намечено. Если реванш с Джейкобсом и произойдет, то, возможно, через три-четыре боя. Геннадий выйдет на ринг в сентябре против кого-то. Если это будет «Канело», то встретится с ним, а после этого проведет 20-ю защиту титула.

Останется ли он, чтобы провести 21-ю защиту и побить рекорд Хопкинса? Я не знаю, останется ли он в 160 фунтах или перейдет в 168 до конца года или в начале следующего. Другим бойцом, который говорит о поединке с ним, является Хильберто Рамирес, так что у нас есть там варианты (в 168 фунтах). Следующие три или четыре боя уже действительно запланированы, ну или предварительно. Реванш с Джейкобсом мог бы состояться через пять-шесть поединков, — заявил Санчес в эфире On The Ropes Boxing Radio.

Напомним, Головкин и Джейкобс встречались 18 марта в Нью-Йорке. Казахстанский боксер победил единогласным решением судей, отправив американца в нокдаун в четвертом раунде.

Ранее Джейкобс заявил о намерении как можно скорее взять реванш. При этом Головкин еще после их первого боя говорил о готовности предоставить ему такую возможность.

Сообщалось, что свой следующий бой Головкин проведет в июне. Наиболее вероятным соперником называет британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО), владеющий поясом WBO в среднем весе.
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