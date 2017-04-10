Санчес рассказал о ближайших планах Головкина и о реванше с Джейкобсом

«Наше ближайшее будущее уже примерно намечено. Если реванш с Джейкобсом и произойдет, то, возможно, через три-четыре боя. Геннадий выйдет на ринг в сентябре против кого-то. Если это будет «Канело», то встретится с ним, а после этого проведет 20-ю защиту титула.

Останется ли он, чтобы провести 21-ю защиту и побить рекорд Хопкинса? Я не знаю, останется ли он в 160 фунтах или перейдет в 168 до конца года или в начале следующего. Другим бойцом, который говорит о поединке с ним, является Хильберто Рамирес, так что у нас есть там варианты (в 168 фунтах). Следующие три или четыре боя уже действительно запланированы, ну или предварительно. Реванш с Джейкобсом мог бы состояться через пять-шесть поединков, — заявил Санчес в эфире On The Ropes Boxing Radio.

Напомним, Головкин и Джейкобс встречались 18 марта в Нью-Йорке. Казахстанский боксер победил единогласным решением судей, отправив американца в нокдаун в четвертом раунде.

Ранее Джейкобс заявил о намерении как можно скорее взять реванш. При этом Головкин еще после их первого боя говорил о готовности предоставить ему такую возможность.

Сообщалось, что свой следующий бой Головкин проведет в июне. Наиболее вероятным соперником называет британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО), владеющий поясом WBO в среднем весе.