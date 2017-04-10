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https://sport.mail.ru/news/boxing/29370823/
10 апреля 2017, 8:34 | Бокс | ТАСС

Экс-претендент на титул чемпиона мира боксер Климов потерпел третье поражение подряд

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Бывший претендент на титул чемпиона мира российский боксер Андрей Климов потерпел третье поражение подряд. В 10-раундовом поединке весовой категории до 61,23 кг в Лос-Анджелесе (США) он проиграл американцу Алехандро Луне по очкам 92−98, 92−98, 93−97.

В послужном списке 34-летнего Климова теперь 19 побед (девять нокаутом), четыре поражения. Он проиграл пуэрториканцу Хосе Педрасе в июне 2015 года по очкам и не смог завоевать титул чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF). В октябре прошлого года он уступил британцу Лайаму Уолшу по очкам в поединке за звание претендента на титул IBF.

25-летний Луна не знает поражений на профессиональном ринге — 22 победы (15 нокаутом).
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