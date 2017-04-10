Дортикос: С нетерпением жду гонга, чтобы начать драку с Шуменовым и показать миру себя в действии

«Я долго ждал, чтобы достичь этого уровня, и я очень рад, что такая возможность наконец предоставилась, — цитирует Дортикоса Worldboxingnews.net. — Я не могу дождаться, когда весь мир увидит меня в действии. У меня был отличный тренировочный лагерь, и вся моя команда работала очень усердно. Шуменов — великий чемпион, и я благодарю его за то, что он согласился выйти на ринг со мной. С нетерпением жду гонга, чтобы я мог начать драку».

Их поединок состоится 29 апреля в Лас-Вегасе и будет показан в Казахстане. Боксеры определят обязательного претендента для действующего «суперчемпиона» WBA россиянина Дениса Лебедева.

Между тем ранее стало известно, что Дортикоса подозревают в жульничестве с перчатками. Поводом послужило заявление Гарри Хайда, представляющего интересы французского боксера Йоури Каленги, который в мае 2016 года встречался с Дортикосом за титул временного чемпиона WBA.