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https://sport.mail.ru/news/boxing/29368363/
9 апреля 2017, 19:24 | Бокс | Чемпионат.com

Усик: Готов ко встрече с любым из чемпионов

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александр Усик (12−0, 10 КО) прокомментировал победу над Майклом Хантером (12−1, 8 КО), а также вновь выразил желание встретиться с другими чемпионами дивизиона.

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александр Усик (12−0 10 КО) прокомментировал победу над Майклом Хантером (12−1 8 КО) а также вновь выразил желание встретиться с другими чемпионами дивизиона. Увеличить
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«Я очень доволен своим выступлением. Я сделал то, что хотел сделать. Во время боя он принял множество ударов, я думал, что он уже не выйдет на последний раунд. Его удары ниже пояса скорее раздражали меня, чем наносили реальный ущерб.

Он постоянно пытался придерживать меня, я ожидал этого и готовился к такому. Что касается следующего боя, то я готов встретиться с любым из действующих чемпионов, готов к этому где угодно и когда угодно», — приводит слова украинца ESPN.
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