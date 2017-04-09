Стивенсон подтвердил реванш с Фонфарой
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адонис Стивенсон (28−1,23 КО) посредством своей страницы в «Инстаграме» подтвердил информацию о том, что следующим его соперником станет поляк Анджей Фонфара (29−4, 17 КО).
Соответствующий пост Стивенсон сопроводил следующим текстом:
«Теперь это официально. 3 июня реванш против Фонфары. Андеркард также будет хорош. В 2014 году канадец и поляк провели первую очную дуэль, тогда оба боксёра побывали в нокдауне, победу в том бою единогласным решением судей одержал Стивенсон».
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