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9 апреля 2017, 17:29 | Бокс | Чемпионат.com

Стивенсон подтвердил реванш с Фонфарой

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адонис Стивенсон (28−1,23 КО) посредством своей страницы в «Инстаграме» подтвердил информацию о том, что следующим его соперником станет поляк Анджей Фонфара (29−4, 17 КО).

Соответствующий пост Стивенсон сопроводил следующим текстом:

«Теперь это официально. 3 июня реванш против Фонфары. Андеркард также будет хорош. В 2014 году канадец и поляк провели первую очную дуэль, тогда оба боксёра побывали в нокдауне, победу в том бою единогласным решением судей одержал Стивенсон».
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