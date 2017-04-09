Стивенсон подтвердил реванш с Фонфарой

Соответствующий пост Стивенсон сопроводил следующим текстом:



«Теперь это официально. 3 июня реванш против Фонфары. Андеркард также будет хорош. В 2014 году канадец и поляк провели первую очную дуэль, тогда оба боксёра побывали в нокдауне, победу в том бою единогласным решением судей одержал Стивенсон».

