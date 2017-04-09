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https://sport.mail.ru/news/boxing/29367227/
9 апреля 2017, 15:53 | Бокс | ТАСС

Федор Чудинов и Гроувс подписали контракт на бой за титул «суперчемпиона» WBA

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россиянин Федор Чудинов подписал контракт на бой с британцем Джорджем Гроувзом за титул «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщила промоутерская компания «Зауэрланд ивентс».

О точной дате и месте проведения боя будет объявлено на следующей неделе известно только что поединок пройдет в Великобритании. Увеличить
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О точной дате и месте проведения боя будет объявлено на следующей неделе, известно только, что поединок пройдет в Великобритании.

Ранее чемпион WBA немец Феликс Штурм отказался от титула после обвинений в употреблении допинга. Чудинов стал обязательным претендентом на пояс. После поражения от Штурма в феврале 2016 года россиянин на ринг не выходил.

Гроувз за свою карьеру побеждал таких известных боксеров, как многократный чемпион мира Карл Фроч и олимпийский чемпион Джеймс Дигейл. В последнем поединке в ноябре прошлого года британец выиграл у Эдуарда Гуткнехта, после чего боксер из Германии впал в кому.

Всего в активе Федора Чудинова 14 побед (10 — нокаутом) и одно поражение. На счету Гроувза 25 побед (18 нокаутом) и три поражения.
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