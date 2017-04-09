Федор Чудинов и Гроувс подписали контракт на бой за титул «суперчемпиона» WBA

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О точной дате и месте проведения боя будет объявлено на следующей неделе, известно только, что поединок пройдет в Великобритании.

Ранее чемпион WBA немец Феликс Штурм отказался от титула после обвинений в употреблении допинга. Чудинов стал обязательным претендентом на пояс. После поражения от Штурма в феврале 2016 года россиянин на ринг не выходил.

Гроувз за свою карьеру побеждал таких известных боксеров, как многократный чемпион мира Карл Фроч и олимпийский чемпион Джеймс Дигейл. В последнем поединке в ноябре прошлого года британец выиграл у Эдуарда Гуткнехта, после чего боксер из Германии впал в кому.

Всего в активе Федора Чудинова 14 побед (10 — нокаутом) и одно поражение. На счету Гроувза 25 побед (18 нокаутом) и три поражения.