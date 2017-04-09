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9 апреля 2017, 15:17 | Бокс | Чемпионат.com

Ломаченко: Хотелось бы поскорее сразиться с Майки Гарсией

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко заявил о том, что может перейти в лёгкий вес, если не увидит для себя хороших вариантов в категории 130 фунтов.

Украинец признался, что желает сразиться с обладателем пояса WBO в лёгком весе Майки Гарсией.

8 апреля в Оксон-Хилле (США) Ломаченко одержал досрочную победу над Джейсоном Сосой.

«Я бы хотел провести бой с Майки Гарсией как можно скорее. Я хочу драться только с чемпионами. В понедельник я созвонюсь с представителями Top Rank (промоутеры украинца. — Прим. “Чемпионата”), и мы посмотрим, будет ли какой-либо из чемпионов в 130 фунтах готов драться со мной. Если мы не сможем никого из них заполучить, то я могу перейти в 135 фунтов. Если и там не будет никого достойного, я буду прокладывать себе путь к более интересном варианту, и это — Кроуфорд (чемпион WBO в первом полусреднем весе)», — цитирует Ломаченко BoxingScene.

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