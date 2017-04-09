Ломаченко: Хотелось бы поскорее сразиться с Майки Гарсией
Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко заявил о том, что может перейти в лёгкий вес, если не увидит для себя хороших вариантов в категории 130 фунтов.
Украинец признался, что желает сразиться с обладателем пояса WBO в лёгком весе Майки Гарсией.
8 апреля в
«Я бы хотел провести бой с Майки Гарсией как можно скорее. Я хочу драться только с чемпионами. В понедельник я созвонюсь с представителями Top Rank (промоутеры украинца. — Прим. “Чемпионата”), и мы посмотрим, будет ли
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