Гвоздик: Если будет необходимо, готов сразиться с Ковалёвым

8 апреля в Оксон-Хилле Гвоздик одержал досрочную победу над кубинцем Юнисекой Гонсалесом.



«Я готов и просто жду возможности подраться за титул. Надеюсь, Ковалёв (в реанше с Андре Уордом — прим. “Чемпионата”) доделает то, что он не смог сделать в первом бою. Я предпочел бы не встречаться с Ковалёвым, но если это будет необходимо, то сделаю это», — цитирует Гвоздика iSport.