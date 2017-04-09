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https://sport.mail.ru/news/boxing/29366731/
9 апреля 2017, 14:42 | Бокс | Чемпионат.com

Гвоздик: Если будет необходимо, готов сразиться с Ковалёвым

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик завил о своей готовности сразиться с россиянином Сергеем Ковалёвым в том случае, если тот вернёт себе пояса IBF/WBA/WBC в полутяжёлом весе в матче -реванше с Андре Уордом.

8 апреля в Оксон-Хилле Гвоздик одержал досрочную победу над кубинцем Юнисекой Гонсалесом.

«Я готов и просто жду возможности подраться за титул. Надеюсь, Ковалёв (в реанше с Андре Уордом — прим. “Чемпионата”) доделает то, что он не смог сделать в первом бою. Я предпочел бы не встречаться с Ковалёвым, но если это будет необходимо, то сделаю это», — цитирует Гвоздика iSport.
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