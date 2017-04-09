Ломаченко vs Соса. Пух и перья
Украинец Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO в весе до 58,96 кг, победив Джейсона Сосу техническим нокаутом в девятом раунде.
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Это было жестоко. Как лис, забравшийся в курятник и играющий с последним оставшимся в живых петухом. У того, конечно, шпоры, острый клюв и
ИЗОБРАЖАЯ ТОРЕАДОРА
Комментаторская бригада HBO вспомнила защиту как у Вилли Пепа, шаги в сторону по фронту атаки, как у Майка Тайсона, забыв только сказать, что вся демонстрация технического превосходства и боевого мышления со стороны Ломаченко возможна в боях с соперниками вроде Джейсона Сосы — крепких, но предсказуемых. Бокс Сосы одномерен и прост. Другого результата и нельзя было ожидать.
Думаешь, будешь завтра смотреть, щурясь на солнце? Как бы не так, гематома закроет тебе один глаз, а второй будет дергаться, потому что сегодня весь бой ты пытаешься увидеть Ломаченко — но не можешь. То он справа, то он слева. И все начало боя работает своим джебом, точно в глаз. В углу Сосы катмены сделали свою работу и взяли повреждения под контроль, но сказать
После пятого раунда, самого тяжелого, напропускав ударов по корпусу и в голову, Соса решил поговорить с Ломаченко. Что он ему пытался сказать? Встань и дерись как мужчина? Перестань мельтешить? В раунде Лома изображал тореадора, изображал самого Сосу с его размашистыми ударами мимо, а еще через пару раундов, когда стало скучно, всадил левый прямой удар по корпусу и сам же согнулся, изображая боль, которую должен был бы испытывать соперник.
СОРТ МИЛОСЕРДИЯ
Тут внезапно комментаторы заговорили о милосердии, которое проявляет Ломаченко, отпуская и не добивая оппонента. Да, удары Василия в
Не очень похоже на милосердие, так? Если бы угол не снял Джейсона Сосу после одного из таких раундов, закончилось бы все крайне плачевно. Пух и перья в воздухе, ошметки и пятна крови на настиле и на стенах….
Стратегически позиция с поясом WBO в 130 фунтах для Ломаченко не слишком хороша, только если ты не ждешь реванша с Орландо Салидо. Неясно, какие планы там у Боба Арума, вряд ли в них входит объединительный бой с чемпионом IBF Джервонтой Дэвисом. Не потому, что тот слишком хорош, а просто потому, что незачем — и договариваться с командой Дэвиса в лице Флойда Мэйвезера будет довольно утомительно.
Другие главные бои для Ломаченко сейчас находятся за пределами этой весовой категории. Это потерявшийся на
Скорость — убивает. Как и тот сорт милосердия в бою, который приписывают Ломаченко.
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