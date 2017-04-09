Ломаченко vs Соса. Пух и перья

Это было жестоко. Как лис, забравшийся в курятник и играющий с последним оставшимся в живых петухом. У того, конечно, шпоры, острый клюв и агрессивно-яркий хохолок, но шансов — совсем не увеличивает. Делать такие бои и показывать их, с одной стороны, жестоко. Нужно обязательно снабжать трансляцию пояснениями, что-то в духе «уберите женщин и детей», ну или «ни одного животного в процессе не пострадало».

ИЗОБРАЖАЯ ТОРЕАДОРА

Комментаторская бригада HBO вспомнила защиту как у Вилли Пепа, шаги в сторону по фронту атаки, как у Майка Тайсона, забыв только сказать, что вся демонстрация технического превосходства и боевого мышления со стороны Ломаченко возможна в боях с соперниками вроде Джейсона Сосы — крепких, но предсказуемых. Бокс Сосы одномерен и прост. Другого результата и нельзя было ожидать.

Думаешь, будешь завтра смотреть, щурясь на солнце? Как бы не так, гематома закроет тебе один глаз, а второй будет дергаться, потому что сегодня весь бой ты пытаешься увидеть Ломаченко — но не можешь. То он справа, то он слева. И все начало боя работает своим джебом, точно в глаз. В углу Сосы катмены сделали свою работу и взяли повреждения под контроль, но сказать что-то по делу своему боксеру не могли. Да и не может быть тактического плана на бой петуха против лисы.

После пятого раунда, самого тяжелого, напропускав ударов по корпусу и в голову, Соса решил поговорить с Ломаченко. Что он ему пытался сказать? Встань и дерись как мужчина? Перестань мельтешить? В раунде Лома изображал тореадора, изображал самого Сосу с его размашистыми ударами мимо, а еще через пару раундов, когда стало скучно, всадил левый прямой удар по корпусу и сам же согнулся, изображая боль, которую должен был бы испытывать соперник.

СОРТ МИЛОСЕРДИЯ

Тут внезапно комментаторы заговорили о милосердии, которое проявляет Ломаченко, отпуская и не добивая оппонента. Да, удары Василия в какой-то момент стали легче, быстрее, но с великодушием это не имеет, на мой вкус, ничего общего. Зато это отличный способ деморализовать оппонента, показать ему, что можешь ты, и чего не может он. В многоударных сериях Соса терялся, раскрывался все чаще, почти перестал бить сам — и оставалось лишь вопросом времени, когда Лома спрячет в комбинации более жесткий акцентированный удар.

Не очень похоже на милосердие, так? Если бы угол не снял Джейсона Сосу после одного из таких раундов, закончилось бы все крайне плачевно. Пух и перья в воздухе, ошметки и пятна крови на настиле и на стенах….

Стратегически позиция с поясом WBO в 130 фунтах для Ломаченко не слишком хороша, только если ты не ждешь реванша с Орландо Салидо. Неясно, какие планы там у Боба Арума, вряд ли в них входит объединительный бой с чемпионом IBF Джервонтой Дэвисом. Не потому, что тот слишком хорош, а просто потому, что незачем — и договариваться с командой Дэвиса в лице Флойда Мэйвезера будет довольно утомительно.

Другие главные бои для Ломаченко сейчас находятся за пределами этой весовой категории. Это потерявшийся на какое-то время вне рейтингов Юриоркис Гамбоа, который точно сделает бой зрелищным и ярким, это Майки Гарсия в следующем весе, до 135 фунтов, и это Теренс Кроуфорд в 140 фунтах. И — нет, американец не «слишком большой», он, как и мексиканец Гарсия, и кубинец Гамбоа — слишком быстрый, и это единственное, что может доставить Ломаченко неприятности в бою.

Скорость — убивает. Как и тот сорт милосердия в бою, который приписывают Ломаченко.