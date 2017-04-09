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https://sport.mail.ru/news/boxing/29364928/
9 апреля 2017, 11:36 | Бокс | ТАСС

Боксер Пакьяо проведет бой с Хорном 2 июля в Австралии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проведет поединок с австралийцем Джеффом Хорном 2 июля в австрийском Брисбене (штат Квинсленд). Об этом сообщила глава австрийского штата Квинсленд Анастэйша Палащак, которую цитирует портал Boxingscene.

Ранее сообщалось, что представители боксеров договорились о бое в июле в Австралии. Однако на проведение поединка требовалось разрешение местных властей.

«После нескольких месяцев спекуляций я могу наконец-то подтвердить, что бой состоится», — сказала Палащак.

Бой пройдет на 55 тысячном арене «Санкорп-стэдиум», на которой проводятся матчи по регби и австралийскому футболу.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевав пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). 38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два поединка свел вничью.

На счету 29-летнего Хорна 16 побед (11 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.
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