Боксер Ломаченко защитил титул чемпиона мира, победив Сосу

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Ломаченко во второй раз защитил титул чемпиона мира WBO, который он завоевал в июне прошлого года благодаря победе над пуэрториканцем Романом Мартинесом нокаутом в пятом раунде. Тогда он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов во второй весовой категории — семь. В июне 2014 года Ломаченко повторил рекорд на профессиональном ринге, став чемпионом мира всего лишь в третьем поединке. Выиграв у американца Гэри Расселла по очкам большинством голосов, он завоевал пояс ВБО в весовой категории до 57,15 кг.

В послужном списке Ломаченко теперь восемь побед (шесть нокаутом), одно поражение. В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы: дважды — чемпиона Олимпийских игр (2008, 2012), дважды — мира (2009, 2011), один раз — Европы (2008). Дважды завоевал приз Вэла Баркера — лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012). В 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирная серия бокса в личном зачете.

Соса был третьим в списке кандидатов на поединок с Ломаченко. Ранее завышенный гонорар — 1 млн долларов — запросил за матч-реванш мексиканец Орландо Салидо, победивший украинца в 2014 году по очкам, также отказался обладатель пояса «суперчемпиона» Всемирной боксерской ассоциации (WBA) панамец Хесреэль Корралес. Ради поединка с Ломаченко Соса отказался от титула «регулярного» чемпиона мира WBA.

В послужном списке Сосы теперь 20 побед (15 нокаутом), два поражения, четыре ничьи.