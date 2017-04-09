Боксер Ломаченко защитил титул чемпиона мира, победив Сосу
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Один из сильнейших боксеров- любителей мира за всю историю, двукратный чемпион мира и Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 58,96 кг. В 12-раундовом поединке в Оксон- Хилле (США, штат Мэриленд) он выиграл у американца Джейсона Сосы техническим нокаутом в девятом раунде.
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Ломаченко во второй раз защитил титул чемпиона мира WBO, который он завоевал в июне прошлого года благодаря победе над пуэрториканцем Романом Мартинесом нокаутом в пятом раунде. Тогда он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов во второй весовой категории — семь. В июне 2014 года Ломаченко повторил рекорд на профессиональном ринге, став чемпионом мира всего лишь в третьем поединке. Выиграв у американца Гэри Расселла по очкам большинством голосов, он завоевал пояс ВБО в весовой категории до 57,15 кг.
В послужном списке Ломаченко теперь восемь побед (шесть нокаутом), одно поражение. В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы: дважды — чемпиона Олимпийских игр (2008, 2012), дважды — мира (2009, 2011), один раз — Европы (2008). Дважды завоевал приз Вэла Баркера — лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012). В 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирная серия бокса в личном зачете.
Соса был третьим в списке кандидатов на поединок с Ломаченко. Ранее завышенный гонорар — 1 млн долларов — запросил за
В послужном списке Сосы теперь 20 побед (15 нокаутом), два поражения, четыре ничьи.
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