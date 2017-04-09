Второй номер рейтинга WBO хочет встретиться с Шуменовым
Южноафриканский боксер Кевин Лерена (17−1, 9 КО) не против сразиться на ринге с казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО), сообщает Sports.kz.
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«Лерена — Шуменов. Хорошо звучит!» — написал Лерена в твиттере.
24-летний Лерена — второй в рейтинге WBO в первом тяжелом весе, 9-й — в WBC, 13-й — в WBA.
Шуменов, который является «регулярным» чемпионом мира по версии WBA, проведет свой следующий бой 29 апреля в
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