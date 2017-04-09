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9 апреля 2017, 10:36 | Бокс | Sports.kz

Второй номер рейтинга WBO хочет встретиться с Шуменовым

Южноафриканский боксер Кевин Лерена (17−1, 9 КО) не против сразиться на ринге с казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО), сообщает Sports.kz.

Южноафриканский боксер <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Лерена</span> (17−1 9 КО) не против сразиться на ринге с <span class=error>казахстанцем</span> <span class=error>Бейбутом</span> <span class=error>Шуменовым</span> (17−2 11 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Лерена — Шуменов. Хорошо звучит!» — написал Лерена в твиттере.

24-летний Лерена — второй в рейтинге WBO в первом тяжелом весе, 9-й — в WBC, 13-й — в WBA.

Шуменов, который является «регулярным» чемпионом мира по версии WBA, проведет свой следующий бой 29 апреля в Лас-Вегасе против «временного» чемпиона организации кубинца Юниера Дортикоса (21−0, 20 КО).

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