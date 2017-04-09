Второй номер рейтинга WBO хочет встретиться с Шуменовым

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Один из сильнейших боксеров- любителей мира за всю историю, двукратный чемпион мира и Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 58,96 кг. В 12-раундовом поединке в Оксон- Хилле (США, штат Мэриленд) он выиграл у американца Джейсона Сосы техническим нокаутом в девятом раунде.