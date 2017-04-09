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https://sport.mail.ru/news/boxing/29364555/
9 апреля 2017, 10:35 | Бокс | Sports.kz

Мартин Мюррей: Никто не побьет GGG в 160 фунтах

Бывший соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) британец Мартин Мюррей (34−4−1, 16 КО) скептически оценивает шансы любого соперника GGG в среднем дивизионе, сообщает Sports.kz.

Бывший соперник казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) британец <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Мюррей</span> (34−4−1 16 КО) скептически оценивает шансы любого соперника GGG в среднем дивизионе сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Сондерс — отличный боксер, но у него нет никаких шансов в бою с Головкиным. Никто не побьет GGG в 160 фунтах. Он выступил хуже обычного в поединке с Джейкобсом, но даже так умудрился победить второго лучшего средневеса в мире, — цитирует Мюррея журнал Boxing News.

Головкин и Мюррей встречались между собой 21 февраля 2015 года в Монте-Карло. Тот бой завершился победой Геннадия техническим нокаутом в 11-м раунде.

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