Мартин Мюррей: Никто не побьет GGG в 160 фунтах

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— Сондерс — отличный боксер, но у него нет никаких шансов в бою с Головкиным. Никто не побьет GGG в 160 фунтах. Он выступил хуже обычного в поединке с Джейкобсом, но даже так умудрился победить второго лучшего средневеса в мире, — цитирует Мюррея журнал Boxing News.



Головкин и Мюррей встречались между собой 21 февраля 2015 года в Монте-Карло. Тот бой завершился победой Геннадия техническим нокаутом в 11-м раунде.