Мартин Мюррей: Никто не побьет GGG в 160 фунтах
Бывший соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) британец Мартин Мюррей (34−4−1, 16 КО) скептически оценивает шансы любого соперника GGG в среднем дивизионе, сообщает Sports.kz.
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— Сондерс — отличный боксер, но у него нет никаких шансов в бою с Головкиным. Никто не побьет GGG в 160 фунтах. Он выступил хуже обычного в поединке с Джейкобсом, но даже так умудрился победить второго лучшего средневеса в мире, — цитирует Мюррея журнал Boxing News.
Головкин и Мюррей встречались между собой 21 февраля 2015 года в
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