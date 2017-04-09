Гвоздик нокаутировал кубинца в андеркарте у Ломаченко

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Соперником Гвоздика был кубинец Юниески Гонсалес. Бой завершился в третьем раунде, когда украинец отправил соперника в нокаут.

Для Гвоздика эта победа стала 13-й в профи, 11-й нокаутом. Гонсалес же потерпел третье поражение в карьере, имея в своем активе 18 побед.