Гвоздик нокаутировал кубинца в андеркарте у Ломаченко
Непобежденный украинский
боксер-профессионал полутяжелого веса Александр Гвоздик одержал очередную победу нокаутом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Соперником Гвоздика был кубинец Юниески Гонсалес. Бой завершился в третьем раунде, когда украинец отправил соперника в нокаут.
Для Гвоздика эта победа стала 13-й в профи, 11-й нокаутом. Гонсалес же потерпел третье поражение в карьере, имея в своем активе 18 побед.
Напомним, поединок состоялся на арене MGM National Harbor в американском городе
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