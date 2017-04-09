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https://sport.mail.ru/news/boxing/29364463/
9 апреля 2017, 10:33 | Бокс | Vesti.kz

Гвоздик нокаутировал кубинца в андеркарте у Ломаченко

Непобежденный украинский боксер-профессионал полутяжелого веса Александр Гвоздик одержал очередную победу нокаутом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником Гвоздика был кубинец Юниески Гонсалес. Бой завершился в третьем раунде, когда украинец отправил соперника в нокаут.

Для Гвоздика эта победа стала 13-й в профи, 11-й нокаутом. Гонсалес же потерпел третье поражение в карьере, имея в своем активе 18 побед.

Напомним, поединок состоялся на арене MGM National Harbor в американском городе Оксон-Хилл. Главным в этом вечере бокса станет бой чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе украинца Василия Ломаченко (7−1, 5 КО) против американца Джейсона Сосы (20−1−4, 15 КО). Ранее победу в рамках этого вечера бокса одержал другой украинский боксер Александр Усик.
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Боксер Ломаченко защитил титул чемпиона мира, победив Сосу

Боксер Ломаченко защитил титул чемпиона мира, победив Сосу

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Один из сильнейших боксеров- любителей мира за всю историю, двукратный чемпион мира и Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 58,96 кг. В 12-раундовом поединке в Оксон- Хилле (США, штат Мэриленд) он выиграл у американца Джейсона Сосы техническим нокаутом в девятом раунде.
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