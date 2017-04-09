Украинец Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив американца Хантера

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30-летний Усик во второй раз защитил пояс, который завоевал в сентябре прошлого года благодаря победе над поляком Кшиштофом Гловацким по очкам. В декабре прошлого года украинец победил южноафриканца Табисо Мчуну нокаутом в девятом раунде.

Теперь в послужном списке Усика 12 побед (10 — нокаутом) и ни одного поражения. Украинец, выигравший в любительском боксе все возможные титулы — чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр, перешел в профессионалы в 2013 году, подписав контракт с промоутерской компанией братьев Кличко «К2 промоушн».

Участник Олимпиады-2012 28-летний Хантер потерпел первое поражение в профессиональной карьере при 12 победах (восемь нокаутом).