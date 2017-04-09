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https://sport.mail.ru/news/boxing/29364394/
9 апреля 2017, 10:27 | Бокс | ТАСС

Украинец Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив американца Хантера

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2012 года украинец Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке в Оксон- Хилле (США, штат Мэриленд) он выиграл у американца Майкла Хантера по очкам — 117−110, 117−110, 117−110.

Все трое судей отдали предпочтение украинцу — 117−110. Увеличить
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30-летний Усик во второй раз защитил пояс, который завоевал в сентябре прошлого года благодаря победе над поляком Кшиштофом Гловацким по очкам. В декабре прошлого года украинец победил южноафриканца Табисо Мчуну нокаутом в девятом раунде.

Теперь в послужном списке Усика 12 побед (10 — нокаутом) и ни одного поражения. Украинец, выигравший в любительском боксе все возможные титулы — чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр, перешел в профессионалы в 2013 году, подписав контракт с промоутерской компанией братьев Кличко «К2 промоушн».

Участник Олимпиады-2012 28-летний Хантер потерпел первое поражение в профессиональной карьере при 12 победах (восемь нокаутом).

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Боксер Ломаченко защитил титул чемпиона мира, победив Сосу

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Один из сильнейших боксеров- любителей мира за всю историю, двукратный чемпион мира и Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 58,96 кг. В 12-раундовом поединке в Оксон- Хилле (США, штат Мэриленд) он выиграл у американца Джейсона Сосы техническим нокаутом в девятом раунде.
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