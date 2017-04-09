Стало известно, сколько будут стоить билеты на бой Шуменова
Озвучена стоимость билетов на вечер бокса с участием казахстанского боксера Бейбута Шуменова (17−2, 11 КО), который состоится 29 апреля в развлекательном центре Palms Casino Resort в
Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.
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Билеты трех ценовых категорий — 25$ (7 850 тенге), 50$ (15 700 тенге) и 75$ (23 550 тенге) — поступят в продажу в ночь с 10 на 11 апреля. Отметим, что вместимость Palms Casino Resort составляет 2 500 зрителей.
На данный момент известно, что в рамках вечера бокса в
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