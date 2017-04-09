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https://sport.mail.ru/news/boxing/29364300/
9 апреля 2017, 10:20 | Бокс | Sports.kz

Стало известно, сколько будут стоить билеты на бой Шуменова

Озвучена стоимость билетов на вечер бокса с участием казахстанского боксера Бейбута Шуменова (17−2, 11 КО), который состоится 29 апреля в развлекательном центре Palms Casino Resort в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

Озвучена стоимость билетов на вечер бокса с участием казахстанского боксера <span class=error>Бейбута</span> <span class=error>Шуменова</span> (17−2 11 КО) который состоится 29 апреля в развлекательном центре Palms Casino Resort в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Билеты трех ценовых категорий — 25$ (7 850 тенге), 50$ (15 700 тенге) и 75$ (23 550 тенге) — поступят в продажу в ночь с 10 на 11 апреля. Отметим, что вместимость Palms Casino Resort составляет 2 500 зрителей.

На данный момент известно, что в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе состоятся два титульных боя. Шуменов, являющийся «регулярным» чемпионом WBA в первом тяжелом весе, встретится с кубинцем Юниером Дортикосом (21−0, 20 КО) («временный» чемпион WBA), а перуанец Карлос Самбрано (26−0, 11 КО) и доминиканец Клаудио Марреро (21−1, 15 КО) сразятся за «временный» титул WBA и вакантный пояс IBО в полулегком весе.

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Один из сильнейших боксеров- любителей мира за всю историю, двукратный чемпион мира и Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 58,96 кг. В 12-раундовом поединке в Оксон- Хилле (США, штат Мэриленд) он выиграл у американца Джейсона Сосы техническим нокаутом в девятом раунде.
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