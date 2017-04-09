Стало известно, сколько будут стоить билеты на бой Шуменова

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Билеты трех ценовых категорий — 25$ (7 850 тенге), 50$ (15 700 тенге) и 75$ (23 550 тенге) — поступят в продажу в ночь с 10 на 11 апреля. Отметим, что вместимость Palms Casino Resort составляет 2 500 зрителей.



На данный момент известно, что в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе состоятся два титульных боя. Шуменов, являющийся «регулярным» чемпионом WBA в первом тяжелом весе, встретится с кубинцем Юниером Дортикосом (21−0, 20 КО) («временный» чемпион WBA), а перуанец Карлос Самбрано (26−0, 11 КО) и доминиканец Клаудио Марреро (21−1, 15 КО) сразятся за «временный» титул WBA и вакантный пояс IBО в полулегком весе.