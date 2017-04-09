Ограбление по-английски. Как засудили российского боксера

Все-таки неспроста бой, прошедший в Великобритании, завершился именно таким образом. В западной культуре образ воров навеян романтизмом. Бонни и Клайд — герои Америки, Робин Гуд — в Англии. А такая буферная страна как Швейцария только и нужна для того, чтобы в ней жили «честные бизнесмены» со своим «заработанным» капиталом. И кому какое дело, что все они преступники? Никому.

Вот в бою Петра Петрова с Терри Флэнаганом на местах судей сидели английские Робины Гуды. Один «гуднее» другого. Такие судьи работают практически на всех вечерах бокса в Англии. Они только и делают, что отбирают титулы у сильных боксеров и отдают их слабым. Само благородство. Практически рыцарский поступок.

Не будем настаивать на том, что Петров поединок выиграл. Однако бой был чертовски близким и напряженным. Поэтому оглашенный вердикт в пользу Флэнагана со счетом 116−112, 118−110 и 120−108 выглядит издевательством над здравым смыслом.

Счет 116−112 еще можно допустить. Но в обе стороны.

В какой параллельной вселенной находились венгр Золтан Эниеди и швед Микаэль Хук, выставившие 118−110 и 120−108 соответственно? Нет, бокс без нокаута, это спорт, конечно, специфический. В любом поединке можно насчитать что угодно. И парировать любые претензии фразой: «Это мое мнение». Но так можно писать в комментариях в интернете, но не судить профессиональные бои. В конце концов, должны быть какие-то лицензии дающие право это делать. И должен быть механизм, который позволит лицензии отобрать. Но это только слова в воздух. За всю историю бокса ни один судья не понес никакого наказания за абсурдный счет. Пошумели, забыли. Жизнь продолжается.

Да и шума в этом случае никакого не получится. Для любого «цивилизованного человека» все явно: Петров — русский. Значит враг. И еще как минимум на мельдонии сидит. Поделом.

Между тем Петров провел очень достойный бой, хотя сам никогда не входил в число элитных боксеров мира. Добротный середняк. Без особых задатков и без сильного промоутера. Сам добивался больших боев. Сам их и проигрывал. Если проигрывал.

Поменяй соперников в послужном списке у Петрова и Флэнагана, чемпионом мира был бы россиянин, оппозиция у которого всегда была боеспособной. Флэнаган же, по сути, только сегодня встретил сильного соперника, а до этого дрался на чистых листах. Возможность провести первый титульный бой он получил только из-за того, что Теренс Кроуфорд поднялся в весе, а сам титул ему достался из-за травмы Хосе Сепеды. Можно сказать, без боя. Далее британец включил «Стивенсона-Уайлдера» и провел четыре защиты с заведомо слабыми соперниками. Если до Петрова он и встречал сильных боксеров, то только в подтрибунном помещении, а не на ринге.

Петров очень здорово врывался сквозь защиту Флэнагана размашистым правым ударом. Чистых силовых он нанес даже больше британца. И показателен восьмой раунд, который Флэнаган начал на быстрых ногах, а закончил, пропуская от Петрова все подряд. Так здорово россиянин поработал по его корпусу.

Конечно, о полном превосходстве Петрова никто не говорит. Но и полного превосходства Флэнагана не было. И если бы счет был 115−113 в пользу чемпиона мира, осталось бы только развести руками. Мол, бывает. Но после 120−108 хочется только покрутить пальцем у виска.