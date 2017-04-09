Российский боксер Петров не сумел завоевать титул чемпиона мира WBO

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Проживающий в Испании 33-летний Петров во второй раз не сумел стать чемпионом мира. В 2011 году он проиграл аргентинцу Маркосу Майдане нокаутом в четвертом раунде в поединке за пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. В его послужном списке теперь 38 побед (19 — нокаутом), пять поражений, две ничьи.

После 2013 года россиянин переживал подъем в карьере. После поражения от черногорца Деяна Златичанина до боя с Флэнаганом Петров одержал шесть побед и добрался до второй строчки рейтинга WBO и первой — WBA.

27-летний Флэнаган в пятый раз защитил пояс, которым владеет с 2015 года. Британец по-прежнему не знает поражений в карьере — на его счету теперь 33 победы (13 — нокаутом).

На данный момент два россиянина владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: Денис Лебедев (WBA, вес до 90,71 кг) и Мурат Гассиев (Международная боксерская федерация (IBF), до 90,71 кг). Дмитрий Бивол владеет титулом «временного» чемпиона мира WBA в весе до 79,38 кг, Григорий Дрозд — поясом чемпиона мира «в отпуске» по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг.