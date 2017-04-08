Казахстанские боксеры завоевали три «золота» на турнире в Болгарии

Золотые медали завоевали Саматали Толтаев (60), Санатали Толтаев (64) и Ермахан Жакпеков (69). Саматали назван лучшим боксёром турнира. Оралбай Нурбек (75) завоевал в Софии серебро, Айбек Досанов (52), Нигметолла Молдашев (56) и Нурдаулет Уланулы (+91) привезут домой бронзовые медали. Итого у наших молодых боксёров семь медалей.



Команда Казахстана заняла на турнире первое место — второе у россиян, третье — у азербайджанцев.