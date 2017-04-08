Боксеры Усик, Ломаченко и Гвоздик обратились к болельщикам

Украинские боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, которым в ночь с субботы на воскресенье предстоит провести свои очередные поединки на профессиональном ринге в рамках одного вечера, обратились к болельщикам.

Об этом сообщает Братство Кличко.

Спортсмены призвали болельщиков поддержать их во время «украинского вечера бокса». Ломаченко, Усик и Гвоздик впервые выступят на американском ринге вместе.

Поединки украинцев пройдут в Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США). Ломаченко будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе в бою с Джейсоном Сосой.

Александр Усик проведет защиту титула чемпиона мира по той же версии в тяжелом весе в бою с Майклом Хантером.

Также в этот вечер на ринг выйдет экс-партнер Ломаченко и Усика по олимпийской сборной Украины — Александр Гвоздик, который в 10-раундовом поединке встретится с кубинцем Юниески Гонсалесом.

Кроме того, стало известно, что трио украинских боксеров не останутся без поддержки соотечественников на арене MGM National Harbo. На трибунах за них будут болеть около 300 украинцев. Основная часть из них — эмигранты, но около 50 фанатов бокса специально прилетели в США из Украины.