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8 апреля 2017, 18:00 | Бокс | Vesti.kz

Следующего соперника Шуменова заподозрили в жульничестве с перчатками

Обладатель пояса «временного» чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе кубинский боксер Юниер Дортикос (21−0, 20 КО) подозревается в использовании запрещенных приемов в ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоится 29 апреля в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Поводом послужило недавнее заявление менеджера Гарри Хайда, представляющего интересы французского боксера Йоури Каленги, который в мае 2016 года встречался с Дортикосом за титул временного чемпиона WBA.

По словам Хайда, Дортикос специально обработал свои перчатки препаратом, который вызывает жжение в глазах и затрудняет дыхание. На эти симптомы по ходу боя жаловался Каленга, в итоге уступивший кубинцу техническим нокаутом в десятом раунде.

«Перчатки были смазаны ацитатом, которая является кислотной жидкостью, вызывающей жжение в глазах и затрудняющей дыхание. Просто представьте, обманывать таким способом только для того, чтобы победить в бою. Мой боец стал жертвой этого обмана, на протяжении всего боя он жаловался на то, что его глаза горят. Когда мы доставили его в больницу после боя, он не мог видеть, и у него были проблемы с дыханием. Такому нет места в боксе», — сказал Хайд.

Добавим, что Дортикос является следующим соперником казахстанского боксера Бейбута Шуменова (17−2, 11 КО), владеющего поясам «обычного» чемпиона WBA в тяжелом весе. Их поединок состоится 29 апреля в Лас-Вегасе. Боксеры определят обязательного претендента для действующего «суперчемпиона» WBA россиянина Дениса Лебедева.

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