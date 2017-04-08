Сергей Завилейский: Шарипова перевыполнила задачу в первом раунде боя с Котовой
Менеджер первой девушки в
профи-боксе из Казахстана Фирузы Шариповой Сергей Завилейский поделился с корреспондентом Vesti.kz впечатлениями от прошедшего поединка своей подопечной с россиянкой Викторией Котовой, а также рассказал о дальнейших планах.
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— Удачно ли, на Ваш взгляд, сложился бой или хотелось, чтобы Фируза побоксировала подольше?
— Бой сложился, конечно, удачно. Установка была в первом раунде спокойно работать, а со второго уже начинать прессинговать. В итоге Фируза задачу в первом раунде перевыполнила. Соперница не успела под нее подстроиться, и Фируза несколько раз хорошо попала. Первый раз она попала по печени, и несколько ударов в голову оказались достаточно точными и сильными, чтобы соперница не смогла дальше продолжать поединок.
— Получается, вы так и рассчитывали на досрочную победу?
— Сравнивая уровень подготовки Фирузы и Виктории, мы понимали, что шансов у Котовой достоять до конца очень мало.
— А зачем было выходить с такой соперницей, которая заранее обречена на поражение?
— Я могу сказать, что практически любая из соперниц Фирузы обречена на поражение. Фируза в очень хорошей форме, у нее на данный момент просто отличная подготовка. Я могу сказать, что мало кто в мире готовится на таком же уровне, с такими же специалистами, как Фируза. В подготовке Фирузы мы делаем все, чтобы у нее было преимущество. Помимо того, что у Шариповой очень хорошие природные данные и прекрасная казахстанская любительская школа, сейчас нам удалось создать для Фирузы практически идеальные условия в плане тренировочного процесса.
— Что можете рассказать о дальнейших планах? Когда уже состоится выход на титул?
— Все зависит от финансирования. На данный момент у Фирузы нет ни одного спонсора. Как только у нас будут деньги на организацию титульного боя, мы тут же его проведем. На данный момент я занимаюсь подготовкой боя за звание чемпионки мира в конце июля в Казахстане. В этом направлении есть некоторые предварительные договоренности.
— Фируза и дальше будет проходить подготовку в Москве или вернется в Казахстан?
— Нет, в Казахстан она не вернется. Подготовка точно так же будет проходить в Москве, в «Академии бокса». Ничего менять мы не будем, потому
Напомним, первая девушка в
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