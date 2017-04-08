Сергей Завилейский: Шарипова перевыполнила задачу в первом раунде боя с Котовой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Удачно ли, на Ваш взгляд, сложился бой или хотелось, чтобы Фируза побоксировала подольше?

— Бой сложился, конечно, удачно. Установка была в первом раунде спокойно работать, а со второго уже начинать прессинговать. В итоге Фируза задачу в первом раунде перевыполнила. Соперница не успела под нее подстроиться, и Фируза несколько раз хорошо попала. Первый раз она попала по печени, и несколько ударов в голову оказались достаточно точными и сильными, чтобы соперница не смогла дальше продолжать поединок.

— Получается, вы так и рассчитывали на досрочную победу?

— Сравнивая уровень подготовки Фирузы и Виктории, мы понимали, что шансов у Котовой достоять до конца очень мало.

— А зачем было выходить с такой соперницей, которая заранее обречена на поражение?

— Я могу сказать, что практически любая из соперниц Фирузы обречена на поражение. Фируза в очень хорошей форме, у нее на данный момент просто отличная подготовка. Я могу сказать, что мало кто в мире готовится на таком же уровне, с такими же специалистами, как Фируза. В подготовке Фирузы мы делаем все, чтобы у нее было преимущество. Помимо того, что у Шариповой очень хорошие природные данные и прекрасная казахстанская любительская школа, сейчас нам удалось создать для Фирузы практически идеальные условия в плане тренировочного процесса.

— Что можете рассказать о дальнейших планах? Когда уже состоится выход на титул?

— Все зависит от финансирования. На данный момент у Фирузы нет ни одного спонсора. Как только у нас будут деньги на организацию титульного боя, мы тут же его проведем. На данный момент я занимаюсь подготовкой боя за звание чемпионки мира в конце июля в Казахстане. В этом направлении есть некоторые предварительные договоренности.

— Фируза и дальше будет проходить подготовку в Москве или вернется в Казахстан?

— Нет, в Казахстан она не вернется. Подготовка точно так же будет проходить в Москве, в «Академии бокса». Ничего менять мы не будем, потому что-то, как сейчас у нас все устроено, мне очень нравится. И я вижу очень большой рост Фирузы в профессиональном плане. То есть она сейчас на самом деле становится профессиональным спортсменом. А следующий шаг в ее подготовке будет проходить в Америке, в Лос-Анджелесе, с тренером Артуро Гатти и Майка Тайсона Бадди МакГиртом. Но я думаю, что в США Фируза отправится уже в статусе чемпионки мира, и это произойдет не раньше, чем осенью.