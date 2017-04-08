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8 апреля 2017, 14:41 | Бокс | Советский спорт

День в истории. Геннадию Головкину — 35!

Сегодня исполняется 35 лет чемпиону мира в среднем весе по трем версиям Геннадию Головкину.

Сегодня исполняется 35 лет чемпиону мира в среднем весе по трем версиям Геннадию <span class=error>Головкину</span>. Увеличить
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Геннадий Головкин родился 8 апреля 1982 года в Караганде.

Выступая под флагом Казахстана на любительском ринге, он стал чемпионом мира (Бангкок-2003) и серебряным медалистом Олимпийских игр (Афины-2004) в среднем весе (до 75 кг).

В 2006 году Геннадий стал профессионалом. На данный момент он одержал 37 побед (33 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. В последнем поединке, который сложился для Головкина очень нелегко, он выиграл по очкам у американца Дэниела Джейкобса и в очередной раз защитил чемпионские пояса WBA, WBC и IBF.

Геннадий занимает третью строчку в списке лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring (впереди — только Андре Уорд и Сергей Ковалев).

По случаю своего 35-летия Головкин пригласил на праздничный обед в Лос-Анджелесе своего постоянного тренера Абеля Санчеса.

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