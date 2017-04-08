Шарипова поздравила Головкина с юбилеем

«Поздравляю Геннадия Головкина с 35-летним юбилеем! Желаю ему крепкого здоровья и безграничного запаса жизненных сил на пути к достижению его заветной цели — статуса абсолютного чемпиона мира в среднем весе. Головкин — гордость всего Казахстана! Я счастлива выступать с ним под одним флагом. Желаю благополучия его семье и близким. Также поздравляю его брата и соратника Максима Головкина», — написала Фируза Шарипова в своей официальной группе ВКонтакте.



Напомним, непобежденный Геннадий Головкин в своем 37-м поединке одержал победу единогласным решением судей над американцем Дэниелем Джейкобсом в Нью-Йорке 19 марта. Он впервые провел на ринге 12 раундов. Фируза Шарипова только вчера, 7 апреля, в Москве победила хозяйку ринга Викторию Котову техническим нокаутом в первом раунде. Эта победа стала самой быстрой в карьере казахстанки.