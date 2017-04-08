Шарипова поздравила Головкина с юбилеем
Первая красавица в мире единоборств, профессиональный боксер Фируза Шарипова из Казахстана поздравила с юбилеем своего известного соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, WBА (Super), IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина, передает AllFight.Ru.
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«Поздравляю Геннадия Головкина с 35-летним юбилеем! Желаю ему крепкого здоровья и безграничного запаса жизненных сил на пути к достижению его заветной цели — статуса абсолютного чемпиона мира в среднем весе. Головкин — гордость всего Казахстана! Я счастлива выступать с ним под одним флагом. Желаю благополучия его семье и близким. Также поздравляю его брата и соратника Максима Головкина», — написала Фируза Шарипова в своей официальной группе ВКонтакте.
Напомним, непобежденный Геннадий Головкин в своем 37-м поединке одержал победу единогласным решением судей над американцем Дэниелем Джейкобсом в
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