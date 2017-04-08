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8 апреля 2017, 14:28 | Бокс | Sports.kz

Шарипова поздравила Головкина с юбилеем

Первая красавица в мире единоборств, профессиональный боксер Фируза Шарипова из Казахстана поздравила с юбилеем своего известного соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, WBА (Super), IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина, передает AllFight.Ru.

Первая красавица в мире единоборств профессиональный боксер <span class=error>Фируза</span> <span class=error>Шарипова</span> из Казахстана поздравила с юбилеем своего известного соотечественника чемпиона мира по версиям WBC <span class=error>WBА</span> (Super) IBF IBO в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> передает AllFight.Ru. Увеличить
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«Поздравляю Геннадия Головкина с 35-летним юбилеем! Желаю ему крепкого здоровья и безграничного запаса жизненных сил на пути к достижению его заветной цели — статуса абсолютного чемпиона мира в среднем весе. Головкин — гордость всего Казахстана! Я счастлива выступать с ним под одним флагом. Желаю благополучия его семье и близким. Также поздравляю его брата и соратника Максима Головкина», — написала Фируза Шарипова в своей официальной группе ВКонтакте.

Напомним, непобежденный Геннадий Головкин в своем 37-м поединке одержал победу единогласным решением судей над американцем Дэниелем Джейкобсом в Нью-Йорке 19 марта. Он впервые провел на ринге 12 раундов. Фируза Шарипова только вчера, 7 апреля, в Москве победила хозяйку ринга Викторию Котову техническим нокаутом в первом раунде. Эта победа стала самой быстрой в карьере казахстанки.

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