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https://sport.mail.ru/news/boxing/29360032/
8 апреля 2017, 14:22 | Бокс | Чемпионат.com

Стивенсон может провести реванш с Фонфарой

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адонис Стивенсон (28−1,23 КО) свой следующий поединок может провести 3 июня против поляка Анджея Фонфара (29−4, 17 КО), об этом сообщает портал Boxingtalk.

По информации источников, сделка о бое практически заключена, а сам поединок состоится в Монреале в Белл-центре.

Отметим, что в 2014 году Фонфара уже боксировал со Стивенсоном, уступив тому единогласным решением судей.

Ранее у Стивенсона был запланирована встреча с Шоном Монаганом (28−0−0, 17 КО), первоначальная дата этого боя, 29 апреля, была перенесена на неопределённый срок, теперь же, судя по всему, Стивенсон и Монаган не встретятся вовсе.

Адонис Стивенсон последний раз появлялся в ринге в июле 2016 года, тогда он нокаутировал Томаса Уильямса, что касается поляка, то Фонфара не далее как месяц назад нокаутировал экс-чемпиона Чеда Доусона.
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