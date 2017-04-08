Стивенсон может провести реванш с Фонфарой

По информации источников, сделка о бое практически заключена, а сам поединок состоится в Монреале в Белл-центре.



Отметим, что в 2014 году Фонфара уже боксировал со Стивенсоном, уступив тому единогласным решением судей.



Ранее у Стивенсона был запланирована встреча с Шоном Монаганом (28−0−0, 17 КО), первоначальная дата этого боя, 29 апреля, была перенесена на неопределённый срок, теперь же, судя по всему, Стивенсон и Монаган не встретятся вовсе.



Адонис Стивенсон последний раз появлялся в ринге в июле 2016 года, тогда он нокаутировал Томаса Уильямса, что касается поляка, то Фонфара не далее как месяц назад нокаутировал экс-чемпиона Чеда Доусона.