Стивенсон может провести реванш с Фонфарой
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адонис Стивенсон (28−1,23 КО) свой следующий поединок может провести 3 июня против поляка Анджея Фонфара (29−4, 17 КО), об этом сообщает портал Boxingtalk.
По информации источников, сделка о бое практически заключена, а сам поединок состоится в Монреале в
Отметим, что в 2014 году Фонфара уже боксировал со Стивенсоном, уступив тому единогласным решением судей.
Ранее у Стивенсона был запланирована встреча с Шоном Монаганом (28−0−0, 17 КО), первоначальная дата этого боя, 29 апреля, была перенесена на неопределённый срок, теперь же, судя по всему, Стивенсон и Монаган не встретятся вовсе.
Адонис Стивенсон последний раз появлялся в ринге в июле 2016 года, тогда он нокаутировал Томаса Уильямса, что касается поляка, то Фонфара не далее как месяц назад нокаутировал
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