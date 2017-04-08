Батыр Джукембаев улучшил свое положение в ТОП-100 лучших боксеров после завоевания первого титула
Казахстанский нокаутер Батыр Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, улучшил свое положение в ТОП-100 лучших боксеров своего веса после завоевания первого титула в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Накануне в канадском Монреале бой с участием Джукембаева стал главным событием вечера бокса, где ему противостоял Косма Ривера из Мексики. Казахстанский боксер нокаутировал соперника в седьмом раунде. При этом в третьем и шестом раундах мексиканец по разу побывал в нокдауне.
Благодаря этой победе Джукембаев завоевал свой первый титул — пояс IBO International, а также поднялся на 24 позиций в рейтинге BoxRec в первом полусреднем весе и теперь занимает 78-е место.
Добавим, что для 26-летнего Джукембаева эта победа стала девятой в карьере и восьмой досрочной. 40-летний Ривера потерпел 24-е поражение в карьере при 41 победе (28 нокаутом) и трех ничьих.
В рамках этого вечера бокса также выступил еще один казахстанец. Абылайхан Хусаинов нокаутировал во втором раунде другого представителя Мексики и взлетел на 93 позиций в рейтинге BoxRec в легком весе.
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