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8 апреля 2017, 14:18 | Бокс | Vesti.kz

Батыр Джукембаев улучшил свое положение в ТОП-100 лучших боксеров после завоевания первого титула

Казахстанский нокаутер Батыр Джукембаев, выступающий в первом полусреднем весе, улучшил свое положение в ТОП-100 лучших боксеров своего веса после завоевания первого титула в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец досрочно победил мексиканца в седьмом раунде. Увеличить
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Накануне в канадском Монреале бой с участием Джукембаева стал главным событием вечера бокса, где ему противостоял Косма Ривера из Мексики. Казахстанский боксер нокаутировал соперника в седьмом раунде. При этом в третьем и шестом раундах мексиканец по разу побывал в нокдауне.

Благодаря этой победе Джукембаев завоевал свой первый титул — пояс IBO International, а также поднялся на 24 позиций в рейтинге BoxRec в первом полусреднем весе и теперь занимает 78-е место.

Добавим, что для 26-летнего Джукембаева эта победа стала девятой в карьере и восьмой досрочной. 40-летний Ривера потерпел 24-е поражение в карьере при 41 победе (28 нокаутом) и трех ничьих.

В рамках этого вечера бокса также выступил еще один казахстанец. Абылайхан Хусаинов нокаутировал во втором раунде другого представителя Мексики и взлетел на 93 позиций в рейтинге BoxRec в легком весе.

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