Сын Константина Цзю победил новозеландского боксера Нельсона

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На счету 22-летнего Цзю три победы (две — нокаутом). Он дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.

В послужном списке Нельсона — две победы (ни одной нокаутом), три поражения.