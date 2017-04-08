Сын Константина Цзю победил новозеландского боксера Нельсона
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, Тим победил новозеландца Бена Нельсона техническим нокаутом в третьем раунде. Бой прошел в Австралии.
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На счету 22-летнего Цзю три победы (две — нокаутом). Он дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.
В послужном списке Нельсона — две победы (ни одной нокаутом), три поражения.
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