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8 апреля 2017, 13:02 | Бокс | Vesti.kz

Серик Сапиев: Шарипова показала новые приемы, очень порадовала. Хотелось бы увидеть ее в Казахстане

Экс-глава казахстанского боксерского клуба «Астана Арланс», олимпийский чемпион, депутат Мажилиса Парламента Казахстана Серик Сапиев поделился с корреспондентом Vesti.kz впечатлениями от победы своей соотечественницы Фирузы Шариповой над россиянкой Викторией Котовой.

Олимпийский чемпион остался доволен последним боем казахстанки. Увеличить
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— Поделитесь Вашими впечатлениями от поединка Фирузы Шариповой против Виктории Котовой.

— Поздравляю Фирузу с очередной победой. Молодцы. Поздравляю также ее менеджера Сергея Завилейского. Предыдущая соперница Фирузы была сильнее, чем Виктория Котова, поэтому все так быстро закончилось. Но все равно Фируза молодец. Радует, что новые соперницы привносят какой-то опыт в ее мастерство. Уже другие приемы я увидел, удар прямой с уклоном пробивала хорошо. Серийность появилась. Очень порадовала Фируза. Желаю ей так же продолжать расти над собой и проводить не менее яркие и красивые поединки.

— А что думаете о перспективах развития ее карьеры?

— Перспективы развития карьеры, конечно, есть. Это понятно по тому, какой она показывает бокс, как проводит бои. Хотелось бы увидеть ее в Казахстане и не только в России, но и за рубежом — в Европе, в Америке, где бокс очень хорошо развит.

Напомним, первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова провела поединок против хозяйки ринга Виктории Котовой 7 апреля в Москве, Россия. Победа на 54-й секунде первого раунда стала самой быстрой в профессиональной карьере казахстанки.

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