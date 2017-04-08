Серик Сапиев: Шарипова показала новые приемы, очень порадовала. Хотелось бы увидеть ее в Казахстане
Экс-глава казахстанского боксерского клуба «Астана Арланс», олимпийский чемпион, депутат Мажилиса Парламента Казахстана Серик Сапиев поделился с корреспондентом Vesti.kz впечатлениями от победы своей соотечественницы Фирузы Шариповой над россиянкой Викторией Котовой.
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Видимо, что-то случилось...
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— Поделитесь Вашими впечатлениями от поединка Фирузы Шариповой против Виктории Котовой.
— Поздравляю Фирузу с очередной победой. Молодцы. Поздравляю также ее менеджера Сергея Завилейского. Предыдущая соперница Фирузы была сильнее, чем Виктория Котова, поэтому все так быстро закончилось. Но все равно Фируза молодец. Радует, что новые соперницы привносят
— А что думаете о перспективах развития ее карьеры?
— Перспективы развития карьеры, конечно, есть. Это понятно по тому, какой она показывает бокс, как проводит бои. Хотелось бы увидеть ее в Казахстане и не только в России, но и за рубежом — в Европе, в Америке, где бокс очень хорошо развит.
Напомним, первая девушка в
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