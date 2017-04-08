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8 апреля 2017, 12:34 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанец Абылайхан Хусаинов взлетел на 93 позиции в рейтинге после очередной досрочной победы

Казахстанский боксер Абылайхан Хусаинов, выступающий в легком весе, взлетел на 93 позиций в рейтинге своего дивизиона после очередной досрочной победы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уроженец Алматы нокаутировал мексиканца во втором раунде. Увеличить
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Накануне Хусаинов открывал вечер бокса в канадском Монреале. Его соперником был мексиканец Кристиан Арразола. Уже в первом раунде казахстанец дважды отправил соперника в нокдаун, а во втором потворил результат. После четвертого нокдауна мексиканец не смог подняться.

Благодаря этому успеху, Хусаинов вошел ТОП-200 рейтинга BoxRec легкого веса и теперь занимает 188-е место.

Для 25-летнего Хусаинова эта победа стала шестой в шести боях и пятой досрочной. В свою очередь 30-летний Арразола потерпел 13-е поражение в карьере при 23 победах (16 нокаутом) и двух ничьих.

Добавим, что в главном бою вечера бокса в Монреале еще один казахстанец Батыр Джукембаев нокаутировал мексиканца Косме Риверу и завоевал пояс IBO International в первом полусреднем весе.

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