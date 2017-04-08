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8 апреля 2017, 11:53 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Ахмедов стал победителем турнира в Таиланде после отказа узбека Гиясова от боя

В Бангкоке завершился международный турнир по боксу, также известный как Кубок Короля. На нем Казахстан представляли семь казахстанских боксеров, передает пресс-служба КФБ.

При этом казахстанская команда завоевала две бронзы. Увеличить
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Из 18 стран, которые отправили свои команды на турнир самыми сильными соперниками для казахстанцев оказались кубинцы и представители Узбекистана. До полуфинала дошли лишь трое наших боксеров — Азат Махметов (52 кг), Ерик Альжанов (75 кг) и Садриддин Ахмедов (69 кг). Махметов и Альжанов в полуфинале встречались с кубинцами, проиграли и в итоге получили бронзовые медали турнира.

Садриддин Ахмедов, чемпион мира по боксу среди молодежи 2016 года в полуфинале одолел филиппинца Жоэля Бахо. В финале ему предстоял многообещающий поединок с узбекским боксером, серебряным призером Олимпиады — в Рио он проиграл лишь Данияру Елеусинову — Шахрамом Гиясовым. Но поединок, который мог быть зрелищным, не состоялся — Гиясов отказался от боя. Садриддин Ахмедов стал чемпионом тайского турнира.

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