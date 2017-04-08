«Канело»: Команда Головкина всегда обо мне говорит, а я его не упоминаю
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) рассказал, что своими криками команда Геннадия Головкина хочет быть услышанной.
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«Я никогда не упоминаю его в своих интервью, это они всегда говорят обо мне. Это те, кто сделал себе имя на крике. Честно говоря, своими криками они просто хотят быть услышанными», — приводит слова «Канело» ESPN Deportes.
Отметим, что разговоры о бое Головкина и Альвареса идут давно. Предположительно, он должен состояться осенью текущего года. Во всяком случае, стороны ведут переговоры. При этом есть вероятность того, что GGG летом в Казахстане проведет поединок против Билли Джо Сондерса.
Сейчас Головкину принадлежат титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает только пояса WBO, которым как раз владеет Сондерс. Кроме того, сегодня, 8 апреля, Геннадию исполнилось 35 лет.
Добавим, на 6 мая в
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