Бой Шуменова с Дортикосом покажут в Казахстане
Титульный поединок за пояс чемпиона мира WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов — Юниер Дортикос будет показан в Казахстане. Об этом в своем инстаграме написал Шуменов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мой следующий бой состоится 29 апреля в
Однако пока неизвестно, какой именно республиканский канал будет транслировать этот поединок.
Отметим, что в начале февраля стало известно, что промоутерская компания Caribe Promotions, представлявшая интересы Дортикоса, потеряла эксклюзивное право на организацию поединка с Шуменовым. Caribe Promotions выиграла промоутерские торги еще в ноябре прошлого года со ставкой в размере 350 001 долларов, тем самым обязавшись провести бой в течение 90 дней. Однако этого не произошло. Кроме того, сторона Дортикоса просила отложить поединок, который был намечен на 11 февраля.
В итоге право организации поединка перешло к Тому Брауну из компании TGB Promotions, чья ставка на прошлогодних торгах стала второй. Сам Шуменов заявил, что с нетерпением ждет момента, когда сможет нокаутировать кубинца.
Шуменов и Дортикос должны определить обязательного претендента для действующего «суперчемпиона» WBA россиянина Дениса Лебедева.
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