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https://sport.mail.ru/news/boxing/29357809/
8 апреля 2017, 10:53 | Бокс | Vesti.kz

Бой Шуменова с Дортикосом покажут в Казахстане

Титульный поединок за пояс чемпиона мира WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов — Юниер Дортикос будет показан в Казахстане. Об этом в своем инстаграме написал Шуменов.

Поединок состоится 29 апреля в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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«Мой следующий бой состоится 29 апреля в Лас-Вегасе. Он будет транслироваться по всему миру, в том числе в Казахстане», — говорится в сообщении.

Однако пока неизвестно, какой именно республиканский канал будет транслировать этот поединок.

Отметим, что в начале февраля стало известно, что промоутерская компания Caribe Promotions, представлявшая интересы Дортикоса, потеряла эксклюзивное право на организацию поединка с Шуменовым. Caribe Promotions выиграла промоутерские торги еще в ноябре прошлого года со ставкой в размере 350 001 долларов, тем самым обязавшись провести бой в течение 90 дней. Однако этого не произошло. Кроме того, сторона Дортикоса просила отложить поединок, который был намечен на 11 февраля.

В итоге право организации поединка перешло к Тому Брауну из компании TGB Promotions, чья ставка на прошлогодних торгах стала второй. Сам Шуменов заявил, что с нетерпением ждет момента, когда сможет нокаутировать кубинца.

Шуменов и Дортикос должны определить обязательного претендента для действующего «суперчемпиона» WBA россиянина Дениса Лебедева.

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