Абель Санчес: Не было никакой травмы у Головкина
Абель Санчес не знает о
каких-либо травмах своего подопечного Геннадия Головкина и не понимает, зачем промоутеру Билли Джо Сондерса Фрэнку Уоррену понадобилось несуществующую травму связывать с будущим боем.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я понятия не имею, о чем говорит Фрэнк. Не было никакой травмы как таковой, но каждый боец выходит на бой с небольшими царапинами. Они никогда не могут быть на сто процентов готовыми. Если вы проводите 12-раундовый бой с Джейкобсом, то я уверен, что он и Головкин испытывали
Отметим, что в своем последнем поединке Геннадий Головкин решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса. При этом промоутер чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры по поводу боя с Геннадием Головкиным затягиваются
Сейчас Головкину принадлежат титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает только пояса WBO, которым как раз владеет Сондерс. Кроме того, сегодня, 8 апреля, Геннадию исполнилось 35 лет.
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