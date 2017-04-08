Абель Санчес: Не было никакой травмы у Головкина

«Я понятия не имею, о чем говорит Фрэнк. Не было никакой травмы как таковой, но каждый боец ​​выходит на бой с небольшими царапинами. Они никогда не могут быть на сто процентов готовыми. Если вы проводите 12-раундовый бой с Джейкобсом, то я уверен, что он и Головкин испытывали какие-то болевые ощущения. Но я не знаю, что имел в виду Уоррен, говоря о травме Головкина. Вы сами видели его фотографии в Нью-Йорке после боя», — приводит слова Санчеса RingTV.com.

Отметим, что в своем последнем поединке Геннадий Головкин решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса. При этом промоутер чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры по поводу боя с Геннадием Головкиным затягиваются из-за травмы, полученной казахстанцем в этом поединке. В то же время прогнозируется, что бой GGG и Сондерса состоится летом в Казахстане. Хотя не исключается и такой вариант, что осенью текущего года Головкин встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Сейчас Головкину принадлежат титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает только пояса WBO, которым как раз владеет Сондерс. Кроме того, сегодня, 8 апреля, Геннадию исполнилось 35 лет.