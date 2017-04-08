Президент казахстанской федерации бокса поздравил Геннадия Головкина с днем рождения

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«Поздравляю тебя с днем рождения! Для казахстанцев ты был и остаешься символом несокрушимой силы и уверенности в себе, и главное — доброжелательным и открытым карагандинским парнем с широкой улыбкой, который добился всемирного признания и успеха.

Ты стал самым знаменитым и узнаваемым казахстанским боксером, символом блестящей отечественной школы, примером мощи и непобедимости. Сотни тысяч твоих поклонников по всему миру стремятся подражать тебе и развивают в себе лучшие качества — целеустремленность, уверенность, трудолюбие. Каждая твоя победа — победа нашего бокса, слава и гордость спортивного Казахстана. Будь всегда и во всем первым!

Желаю тебе крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия твоей семье! Пусть тебе всегда сопутствуют успех и удача!, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте казахстанской федерации бокса.

Отметим, что сегодня, 8 апреля, свой день рождения празднует самый успешный боксер Казахстана и обладатель четырех титулов чемпиона мира в среднем весе Геннадий Головкин. Непобежденному GGG исполнилось 35 лет.