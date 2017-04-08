Фируза Шарипова прокомментировала свою победу над Викторией Котовой

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— Честно говоря, я немного переживала перед боем. Никогда не знаешь, чего можно ждать от дебютанта, что может выкинуть такой соперник. Но бой сложился просто прекрасно. Я даже не успела прочувствовать, что поединок уже прошел. Усталости никакой нет, ничего не болит. Виктория по мне даже ни разу не попала.

— За счет чего удалось одержать такую быструю победу?

— Я сама не ожидала, что бой так быстро закончится. Просто в какой-то момент очень хорошо попала, начала добивать, и рефери остановил бой. Начал отсчитывать нокдаун, но в итоге мне уже присудили победу. Конечно, я этому очень рада.

— А кто за Вас болел?

— Мой супруг приехал поддержать меня в Москву, за что ему большое спасибо. Знаю, что в родном Таразе все девчонки на тренировках переживают за меня. Они вместе с моим тренером Ериком Алгабеком смотрели бой в прямом эфире.

Напомним, Фируза Шарипова провела поединок против хозяйки ринга Виктории Котовой 7 апреля в Москве, Россия. Бой продлился всего 54 секунды и завершился победой казахстанки техническим нокаутом уже в первом раунде.