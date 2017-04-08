Фируза Шарипова прокомментировала свою победу над Викторией Котовой
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировала свою быструю победу над россиянкой Викторией Котовой.
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Видимо, что-то случилось...
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— Честно говоря, я немного переживала перед боем. Никогда не знаешь, чего можно ждать от дебютанта, что может выкинуть такой соперник. Но бой сложился просто прекрасно. Я даже не успела прочувствовать, что поединок уже прошел. Усталости никакой нет, ничего не болит. Виктория по мне даже ни разу не попала.
— За счет чего удалось одержать такую быструю победу?
— Я сама не ожидала, что бой так быстро закончится. Просто в
— А кто за Вас болел?
— Мой супруг приехал поддержать меня в Москву, за что ему большое спасибо. Знаю, что в родном Таразе все девчонки на тренировках переживают за меня. Они вместе с моим тренером Ериком Алгабеком смотрели бой в прямом эфире.
Напомним, Фируза Шарипова провела поединок против хозяйки ринга Виктории Котовой 7 апреля в Москве, Россия. Бой продлился всего 54 секунды и завершился победой казахстанки техническим нокаутом уже в первом раунде.
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