Ломаченко и Соса прошли процедуру взвешивания перед боем за титул WBO

Об этом сообщил BoxingScene.



Ломаченко с первой попытки уложился в 130-фунтовый лимит, показав на весах 129,6 фунта (58,78 кг). Соса во время первого захода показал на весах 130,4 фунта, а во второй раз попробовал без одежды, но все равно не смог уложиться в вес — 130,2 фунта (59,05 кг).



По правилам WBO, у Сосы было два часа, чтобы сбросить лишние 90 грамм. Боксёр вернулся на весы уже через час и показал необходимые 130 фунтов.



Бой будет транслировать американский канал HBO. В телетрансляцию также будут включены поединки чемпиона WBO в тяжелом весе Александра Усика и полутяжеловеса Александра Гвоздика. Гвоздик встретится с кубинцем Юниески Гонсалесом, а Усик проведет защиту титула в бою против американца Майкла Хантера.