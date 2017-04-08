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https://sport.mail.ru/news/boxing/29357195/
8 апреля 2017, 11:03 | Бокс | Чемпионат.com

Ломаченко и Соса прошли процедуру взвешивания перед боем за титул WBO

Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко и претендент на его титул — пуэрториканский спортсмен Джейсон Соса — успешно прошли процедуру взвешивания накануне поединка, который пройдет 8 апреля в Оксон Хилле, штат Мэриленд.

Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий <span class=error>Ломаченко</span> и претендент на его титул — пуэрториканский спортсмен <span class=error>Джейсон</span> <span class=error>Соса</span> — успешно прошли процедуру взвешивания накануне поединка который пройдет 8 апреля в <span class=error>Оксон</span> <span class=error>Хилле</span> штат Мэриленд. Увеличить
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Об этом сообщил BoxingScene.

Ломаченко с первой попытки уложился в 130-фунтовый лимит, показав на весах 129,6 фунта (58,78 кг). Соса во время первого захода показал на весах 130,4 фунта, а во второй раз попробовал без одежды, но все равно не смог уложиться в вес — 130,2 фунта (59,05 кг).

По правилам WBO, у Сосы было два часа, чтобы сбросить лишние 90 грамм. Боксёр вернулся на весы уже через час и показал необходимые 130 фунтов.

Бой будет транслировать американский канал HBO. В телетрансляцию также будут включены поединки чемпиона WBO в тяжелом весе Александра Усика и полутяжеловеса Александра Гвоздика. Гвоздик встретится с кубинцем Юниески Гонсалесом, а Усик проведет защиту титула в бою против американца Майкла Хантера.

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