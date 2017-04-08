Российский боксер Петров поспорит за титул чемпиона мира с Флэнаганом

Проживающего в Испании 33-летнего Петрова можно назвать крепким боксером, но звезд с неба не хватающим. За всю карьеру он только однажды получил шанс поспорить за титул чемпиона мира. В 2011 году он проиграл аргентинцу Маркосу Майдане нокаутом в четвертом раунде в поединке за пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг.

В его послужном списке 38 побед (19 — нокаутом), четыре поражения. Значимых побед в его карьере нет, но на отдельные сюрпризы способен и он, о чем говорит победа в прошлом бою над американцем Майклом Пересом, благодаря которой он и получил возможность выйти на ринг с чемпионом мира WBO Флэнаганом. После 2013 года россиянин переживает подъем в карьере. После поражения от черногорца Деяна Златичанина Петров одержал шесть побед и добрался до второй строчки рейтинга WBO и первой — WBA.

27-летний Флэнаган в пятый раз будет защищать пояс, которым владеет с 2015 года. Он выступает исключительно в Великобритании, а на этот раз будет боксировать на родине — он родился в Манчестере. Флэнаган не знает поражений в карьере — на его счету 32 победы (13 — нокаутом). Судя по послужному списку, нокаутером его назвать сложно, но семь из последних девяти побед он одержал досрочно.

На данный момент два россиянина владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: Денис Лебедев (WBA, вес до 90,71 кг) и Мурат Гассиев (Международная боксерская федерация (IBF), до 90,71 кг). Дмитрий Бивол владеет титулом «временного» чемпиона мира WBA в весе до 79,38 кг, Григорий Дрозд — поясом чемпиона мира «в отпуске» по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг.