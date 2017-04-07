Тренер Головкина опроверг информацию о его травме
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес в интервью Ring TV прокомментировал недавние слова промоутера британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), сообщает Sports.kz.
Напомним, Уоррен, ссылаясь на промоутеров Головкина, заявил, что они якобы сообщили ему о травме Геннадия.
— Я понятия не имею, о чем говорит Фрэнк. Не было никакой травмы как таковой, любой боксер входит в бой с
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