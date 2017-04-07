Фируза Шарипова за 54 секунды нокаутировала россиянку в Москве

С самого начала боя Шарипова уверенно пошла вперед и отправила в нокдаун соперницу. Соперница предпринимала попытки контратаковать, но после серии точных попаданий со стороны казахстанки рефери ничего не оставалось, как остановить бой.

В итоге Шарипова одержала самую быструю победу в своей карьере — бой закончился техническим нокаутом уже на 54-й секунде первого раунда.

Для Шариповой эта победа стала четвертой в карьере и второй нокаутом — также у казахстанки одно поражение, которое ей нанесла серебрянй призера Олимпиады-2012 россиянка Софья Очигава. В свою очередь Котова дебютировала в профи с поражения.

Команда Шариповой неоднократно заявляла, что ставит перед собой самые высокие цели и планирует в ближайшее время выйти на титул чемпионки мира по одной из ведущих версий. До этого боя Шарипова занимала 29-ю строчку в мировом рейтинге по версии авторитетного портала BoxRec.

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