Фируза Шарипова за 54 секунды нокаутировала россиянку в Москве
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова одержала победу над россиянкой Викторией Котовой, передает корреспондент Vesti.kz. Рейтинговый поединок состоялся 7 апреля в Москве, Россия.
С самого начала боя Шарипова уверенно пошла вперед и отправила в нокдаун соперницу. Соперница предпринимала попытки контратаковать, но после серии точных попаданий со стороны казахстанки рефери ничего не оставалось, как остановить бой.
В итоге Шарипова одержала самую быструю победу в своей карьере — бой закончился техническим нокаутом уже на 54-й секунде первого раунда.
Для Шариповой эта победа стала четвертой в карьере и второй нокаутом — также у казахстанки одно поражение, которое ей нанесла серебрянй призера Олимпиады-2012 россиянка Софья Очигава. В свою очередь Котова дебютировала в профи с поражения.
Команда Шариповой неоднократно заявляла, что ставит перед собой самые высокие цели и планирует в ближайшее время выйти на титул чемпионки мира по одной из ведущих версий. До этого боя Шарипова занимала 29-ю строчку в мировом рейтинге по версии авторитетного портала BoxRec.
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