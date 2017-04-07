Тренер Сосы: Дадим Ломаченко самый тяжёлый бой в его карьере

«Я обещаю, что Ломаченко не будет доминировать так, как это было в бою с Уолтерсом. Я знаю, все говорят, что Соса свёл поединок с Уолтерсом вничью, а украинец уничтожил ямайца, и именно потому никто не оставляет шансов Сосе. Но бои делают стили. Вы увидите, что бой против нас станет для Ломаченко самым тяжёлым в его карьере.



Соса с каждым боем становится лучше. Все пишут о любительской карьере Ломаченко, о его медалях и что у боксёра, дебютировавшего в профи в 21, нет шансов против такого соперника, но нам нравится роль аутсайдеров. Когда нам предложили такой бой, мы даже не раздумывали», — приводит слова Риваса BoxingScene.