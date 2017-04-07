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https://sport.mail.ru/news/boxing/29355834/
7 апреля 2017, 21:18 | Бокс | Чемпионат.com

Тренер Сосы: Дадим Ломаченко самый тяжёлый бой в его карьере

Тренер Джейсона Сосы Рауль Ривас заявил, что его подопечный готов дать чемпиону мира по версии WBO Василию Ломаченко очень конкурентный бой.

Тренер <span class=error>Джейсона</span> <span class=error>Сосы</span> Рауль <span class=error>Ривас</span> заявил что его подопечный готов дать чемпиону мира по версии WBO Василию <span class=error>Ломаченко</span> очень конкурентный бой. Увеличить
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«Я обещаю, что Ломаченко не будет доминировать так, как это было в бою с Уолтерсом. Я знаю, все говорят, что Соса свёл поединок с Уолтерсом вничью, а украинец уничтожил ямайца, и именно потому никто не оставляет шансов Сосе. Но бои делают стили. Вы увидите, что бой против нас станет для Ломаченко самым тяжёлым в его карьере.

Соса с каждым боем становится лучше. Все пишут о любительской карьере Ломаченко, о его медалях и что у боксёра, дебютировавшего в профи в 21, нет шансов против такого соперника, но нам нравится роль аутсайдеров. Когда нам предложили такой бой, мы даже не раздумывали», — приводит слова Риваса BoxingScene.

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