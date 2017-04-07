Беленький: Бой Головкина с Сондерсом в Лондоне привлек бы больше внимания
Известный российский эксперт в мире единоборств, блогер Александр Беленький в разговоре с корреспондентом портала Vesti.kz порассуждал о том, где Геннадию Головкину было бы лучше проводить поединок с британцем Билли Джо Сондерсом — в Лондоне или в Астане. Также он назвал других потенциальных соперников для GGG в рамках выставки EXPO-2017.
— Что Вы думаете о том, что команда Головкина игнорирует многочисленные выступления Сондерса в свой адрес?
— Геннадий не такой, и команда его довольно спокойная. Они, как правило, не
— А где лучше было бы провести бой с Сондерсом: в Лондоне или в Астане?
— Для Геннадия, я так понимаю, было бы лучше, чтобы бой состоялся в Астане. Но в Лондоне он привлек бы гораздо больше внимания, потому что в случае проведения его в Астане
— Кто, кроме Сондерса, мог бы стать соперником Головкина на бой в рамках выставки EXPO-2017 в Казахстане?
— За нормальные деньги — кто угодно.
— А так, чтобы нам еще и интересно было посмотреть?
— У Гены осталось не так много потенциальных соперников, с которыми интересно было бы смотреть бои. Это Крис
Напомним, сейчас Головкину принадлежат титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает только пояса WBO, которым как раз владеет Сондерс. Бой боксеров может состояться в июне, одним из вариантов места проведения называется Астана.
Ранее промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры по поводу боя с Головкиным затягиваются
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