Беленький: Бой Головкина с Сондерсом в Лондоне привлек бы больше внимания

— Что Вы думаете о том, что команда Головкина игнорирует многочисленные выступления Сондерса в свой адрес?

— Геннадий не такой, и команда его довольно спокойная. Они, как правило, не особо-то и комментируют. Там и Альварес высказывается, но они никогда резко не отвечали на выпады в их адрес. Это никаких подозрений само по себе у меня не вызывает.

— А где лучше было бы провести бой с Сондерсом: в Лондоне или в Астане?

— Для Геннадия, я так понимаю, было бы лучше, чтобы бой состоялся в Астане. Но в Лондоне он привлек бы гораздо больше внимания, потому что в случае проведения его в Астане из-за разницы во времени бой смогут посмотреть не все желающие. Это, в свою очередь, серьезно ударит по рейтингам. Так что тут палка о двух концах, свои преимущества есть и у того, и у другого варианта.

— Кто, кроме Сондерса, мог бы стать соперником Головкина на бой в рамках выставки EXPO-2017 в Казахстане?

— За нормальные деньги — кто угодно.

— А так, чтобы нам еще и интересно было посмотреть?

— У Гены осталось не так много потенциальных соперников, с которыми интересно было бы смотреть бои. Это Крис Юбенк-младший, Билли Джо Сондерс и Сауль «Канело» Альварес. Все остальные бои уже с заранее известным финалом. Эти, на мой взгляд, тоже с известным, но хоть какая-то интрига есть. Раскрученные, известные, сильные бойцы. Также, думаю, был бы интересен матч-реванш с Джейкобсом.

Напомним, сейчас Головкину принадлежат титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает только пояса WBO, которым как раз владеет Сондерс. Бой боксеров может состояться в июне, одним из вариантов места проведения называется Астана.