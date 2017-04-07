Канадские СМИ похвалили удары Хусаинова и Джукембаева
Канадский журналист Boxrec.com Филипп
Сен-Мартен отметил хорошие атакующие комбинации казахстанских боксеров Абылайхана Хусаинова (6−0, 5 КО) и Батыра Джукембаева (9−0, 8 КО) в боях против мексиканцев Кристиана Аррасолы (23−13−2, 16 КО) и Косме Риверы (41−23−3, 28 КО), соответственно, сообщает Sports.kz.
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«В первом раунде Аррасола дважды упал — после удара Хусаинова по корпусу и комбинации “корпус + правая рука”. Хусаинов превосходно пробивает левый хук в корпус. Аррасола был не в состоянии продолжить бой — нокаут во втором раунде.
Джукембаев в порядке: он отлично пробивает левый хук, даже несмотря на пару пропущенных ударов. Ривера оказался в нокдауне в третьем раунде после прямого удара слева. Джукембаев бьет все больше и больше. Он выигрывает все раунды, пусть периодически и пропускает “чистый” панч. Пятый раунд в исполнении Джукембаева был классным: он пробил пять хуков слева и один справа — у Риверы были проблемы. В седьмом рефери остановил бой, когда Батыр прижал Риверу к канатам», — пишет в твиттере
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