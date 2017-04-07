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https://sport.mail.ru/news/boxing/29352322/
7 апреля 2017, 16:00 | Бокс | Sports.kz

Канадские СМИ похвалили удары Хусаинова и Джукембаева

Канадский журналист Boxrec.com Филипп Сен-Мартен отметил хорошие атакующие комбинации казахстанских боксеров Абылайхана Хусаинова (6−0, 5 КО) и Батыра Джукембаева (9−0, 8 КО) в боях против мексиканцев Кристиана Аррасолы (23−13−2, 16 КО) и Косме Риверы (41−23−3, 28 КО), соответственно, сообщает Sports.kz.

Канадский журналист Boxrec.com Филипп <nobr>Сен-Мартен</nobr> отметил хорошие атакующие комбинации казахстанских боксеров Абылайхана <span class=error>Хусаинова</span> (6−0 5 КО) и <span class=error>Батыра</span> Джукембаева (9−0 8 КО) в боях против мексиканцев <span class=error>Кристиана</span> Аррасолы (23−13−2 16 КО) и <span class=error>Косме</span> <span class=error>Риверы</span> (41−23−3 28 КО) соответственно сообщает Sports.kz. Увеличить
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«В первом раунде Аррасола дважды упал — после удара Хусаинова по корпусу и комбинации “корпус + правая рука”. Хусаинов превосходно пробивает левый хук в корпус. Аррасола был не в состоянии продолжить бой — нокаут во втором раунде.

Джукембаев в порядке: он отлично пробивает левый хук, даже несмотря на пару пропущенных ударов. Ривера оказался в нокдауне в третьем раунде после прямого удара слева. Джукембаев бьет все больше и больше. Он выигрывает все раунды, пусть периодически и пропускает “чистый” панч. Пятый раунд в исполнении Джукембаева был классным: он пробил пять хуков слева и один справа — у Риверы были проблемы. В седьмом рефери остановил бой, когда Батыр прижал Риверу к канатам», — пишет в твиттере Сен-Мартен.

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