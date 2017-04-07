Канадские СМИ похвалили удары Хусаинова и Джукембаева

«В первом раунде Аррасола дважды упал — после удара Хусаинова по корпусу и комбинации “корпус + правая рука”. Хусаинов превосходно пробивает левый хук в корпус. Аррасола был не в состоянии продолжить бой — нокаут во втором раунде.



Джукембаев в порядке: он отлично пробивает левый хук, даже несмотря на пару пропущенных ударов. Ривера оказался в нокдауне в третьем раунде после прямого удара слева. Джукембаев бьет все больше и больше. Он выигрывает все раунды, пусть периодически и пропускает “чистый” панч. Пятый раунд в исполнении Джукембаева был классным: он пробил пять хуков слева и один справа — у Риверы были проблемы. В седьмом рефери остановил бой, когда Батыр прижал Риверу к канатам», — пишет в твиттере Сен-Мартен.