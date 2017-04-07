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https://sport.mail.ru/news/boxing/29350636/
7 апреля 2017, 14:23 | Бокс | Чемпионат.com

Тайсон Фьюри пока не возобновил тренировок

Бывший чемпион мира по версиям IBF/IBO/WBA/WBO Тайсон Фьюри сообщил, что ещё не вернулся в спортивный зал.

Ранее британский боксёр грозился вернуться на ринг в мае, однако в серьёзности его намерений имеются сомнения.

На вопрос Box Nation о том, намерен ли он посетить поединок своего кузена Хьюи Фьюри с чемпионом WBO Джозефом Паркером, который состоится 6 мая в Новой Зеландии, Тайсон ответил: «Да, я собираюсь быть там, при условии что буду жив. Даст бог, я буду там».

Когда же британца спросили о тренировках, он ответил: «Я ещё не вернулся в спортзал».
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