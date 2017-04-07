Тайсон Фьюри пока не возобновил тренировок

Ранее британский боксёр грозился вернуться на ринг в мае, однако в серьёзности его намерений имеются сомнения.



На вопрос Box Nation о том, намерен ли он посетить поединок своего кузена Хьюи Фьюри с чемпионом WBO Джозефом Паркером, который состоится 6 мая в Новой Зеландии, Тайсон ответил: «Да, я собираюсь быть там, при условии что буду жив. Даст бог, я буду там».



Когда же британца спросили о тренировках, он ответил: «Я ещё не вернулся в спортзал».