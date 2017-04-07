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https://sport.mail.ru/news/boxing/29350628/
7 апреля 2017, 14:16 | Бокс | Sports.kz

Джукембаев вошел в ТОП-80 рейтинга Boxrec.com

После своей победы над мексиканцем Косме Риверой казахстанский боксер Батыр Джукембаев поднялся на 24 позиции в рейтинге первого полусреднего весе сайта Boxrec.com, сообщает Sports.kz.

После своей победы над мексиканцем <span class=error>Косме</span> <span class=error>Риверой</span> казахстанский боксер <span class=error>Батыр</span> Джукембаев поднялся на 24 позиции в рейтинге первого полусреднего весе сайта Boxrec.com сообщает Sports.kz. Увеличить
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Теперь Батыр вошел в сотню сильнейших боксеров своего веса и занимает 79-е место.

Лидером рейтинга данной категории является американец Теренс Кроуфорд.

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