Джукембаев вошел в ТОП-80 рейтинга Boxrec.com
После своей победы над мексиканцем Косме Риверой казахстанский боксер Батыр Джукембаев поднялся на 24 позиции в рейтинге первого полусреднего весе сайта Boxrec.com, сообщает Sports.kz.
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Теперь Батыр вошел в сотню сильнейших боксеров своего веса и занимает 79-е место.
Лидером рейтинга данной категории является американец Теренс Кроуфорд.
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