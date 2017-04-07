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https://sport.mail.ru/news/boxing/29350627/
7 апреля 2017, 14:16 | Бокс | Sports.kz

Хусаинов поднялся на 93 строки в рейтинге Boxrec.com

Казахстанский боксер Абылайхан Хусаинов значительно улучшил свою позицию в рейтинге боксеров мира по версии авторитетного сайта Boxrec.com, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Абылайхан <span class=error>Хусаинов</span> значительно улучшил свою позицию в рейтинге боксеров мира по версии авторитетного сайта Boxrec.com сообщает Sports.kz. Увеличить
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Победив нокаутом Кристиана Аррасолу, Хусаинов поднялся с 281-го на 188-е место в рейтинге легковесов.

Первое место в данной категории удерживает венесуэлец Хорхе Линарес.

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