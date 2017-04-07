Хусаинов поднялся на 93 строки в рейтинге Boxrec.com
Казахстанский боксер Абылайхан Хусаинов значительно улучшил свою позицию в рейтинге боксеров мира по версии авторитетного сайта Boxrec.com, сообщает Sports.kz.
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Победив нокаутом Кристиана Аррасолу, Хусаинов поднялся с 281-го на 188-е место в рейтинге легковесов.
Первое место в данной категории удерживает венесуэлец Хорхе Линарес.
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