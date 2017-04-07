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https://sport.mail.ru/news/boxing/29349664/
7 апреля 2017, 13:32 | Бокс | Sports.kz

Fightnews.com: Мадиев проделал быструю работу над живым мешком для ударов

Журналист Роки Моралес в своем обзоре вечера бокса в Коста-Месе подвел итог поединка Руслана Мадиева и Эвинси Диксона, сообщает Sports.kz.

Журналист <span class=error>Роки</span> <span class=error>Моралес</span> в своем обзоре вечера бокса в <nobr>Коста-Месе</nobr> подвел итог поединка Руслана <span class=error>Мадиева</span> и <span class=error>Эвинси</span> Диксона сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Руслан Мадиев (9−0, 4 KO) проделал быструю работу с живым мешком для ударов Эвинси Диксоном (7−17−2, 2 КО) во втором отрезке их запланированного на шесть раундов поединка, когда представители Спортивной комиссии штата Калифорния увидели достаточно и велели рефери положить конец этому мисматчу. Мадиев бесстрашно наносил удары 5,5 минут, в то время как его соперник, чей рекорд в последних пяти боях составляет 0−4−1, крайне мало предлагал взамен.

Эта победа стала для Мадиева первой досрочной в его последних четырех поединках. Но стоит отметить, что Диксон, потерпевший до этого 17 поражений, бывал остановлен лишь трижды.

Мадиев — казахстанец, тренирующийся в Биг Бэар, является однокомандником чемпиона мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадия Головкина. И также, как GGG, он занимается под руководством заслуженного тренера Абеля Санчеса. Этот бой стал для Мадиева четвертым, проведенным на арене The Hangar, — написано в материале.

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